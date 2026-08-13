José Cabrera: 'Tenemos 5 756 candidatos inscritos de unos 60 000'

"Tenemos 5 756 candidatos inscritos de unos 60 000 que se inscriben según los procesos anteriores", señaló José Cabrera, presidente del CNE, sobre las elecciones seccionales.

Cabrera analizó el avance de las fases del calendario electoral de cara a los próximos comicios seccionales. Indicó que hay una marcada brecha entre la expectativa histórica de participación y los registros consolidados hasta el momento: de una proyección cercana a los 60 000 postulantes basada en procesos anteriores, actualmente solo figuran 5 756 candidatos inscritos formalmente.