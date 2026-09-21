Bruno Leone: 'Ecuador ya siente el impacto de El Niño en la pesca'

"Ecuador ya siente el impacto de El Niño en la pesca" comentó Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, sobre los impactos de El Niño, además indicó que la captura de atún rallado cayó un 36%.

Leone analizó los impactos socioeconómicos y operativos del fenómeno de El Niño en la industria pesquera ecuatoriana. Detalló que la elevación de la temperatura de las aguas oceánicas ha desplazado a especies clave hacia otras latitudes y profundidades, generando una contracción del 36% en la captura de atún rallado, una de las principales variedades para la industria conservera y de exportación. Señaló que este escenario impone severos desafíos en los costos operacionales de la flota, reduce los volúmenes de procesamiento en planta y exige estrategias de adaptación técnica y crediticia para sostener la competitividad de un sector vital para la balanza comercial del país.