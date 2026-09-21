Matías Karlsson: 'La Inteligencia Artificial se está empezando a entrenar a sí misma'

“Estamos en un punto de la singularidad donde la Inteligencia Artificial se está empezando a entrenar a sí misma”, dijo Matías Karlsson, especialista en Inteligencia Artificial.

Karlsson analizó los avances de los modelos generativos avanzados, la automatización del aprendizaje de máquina y la proximidad teórica a la singularidad tecnológica. Explicó que la industria ha cruzado un punto crítico donde los sistemas algorítmicos ya no dependen de forma exclusiva de la supervisión y curaduría de datos realizada por humanos, sino que ejecutan procesos de aprendizaje sintético y autoentrenamiento recursivo. Destacó que este salto acelera exponencialmente las capacidades del procesamiento de conocimiento, pero plantea dilemas sobre la ética, la ciberseguridad, la adaptabilidad de los marcos regulatorios y la reestructuración del mercado laboral a nivel global.