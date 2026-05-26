Byron Franco: 'Se extendió por un mes las compensaciones para el transporte inter e intraprovincial'

"Se extendió por un mes las compensaciones para el transporte inter e intraprovincial" indicó Byron Franco, viceministro de Servicios y Transporte, sobre las compensaciones a los transportistas.

Franco confirmó que el Gobierno oficializó la prórroga de los subsidios compensatorios destinados al sector del transporte terrestre de pasajeros. La medida, que cubrió el periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo, busca sostener las tarifas operativas y evitar un impacto directo en el bolsillo de los usuarios, mientras se consolidan las mesas de diálogo técnico con los gremios de la transportación nacional.