Rafael Oyarte: 'Asume Carlos Alarcón y el ministro Luque sale del espectro'

"Asume Carlos Alarcón y el ministro Luque sale del espectro" indicó Rafael Oyarte, constitucionalista, sobre los movimientos en la Fiscalía por el caso Progen.

Oyarte señaló que la subrogación en la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo de Carlos Alarcón, marca un punto de inflexión en la conducción de las investigaciones de alta connotación política. Para Oyarte este cambio de timón procesal coincide con una aparente pérdida de protagonismo o salida del foco mediático y de control del ministro de Transporte y Obras Públicas (y exministro de Energía encargado), Roberto Luque, dentro del entramado del caso Progen.