Caleb Mclean: 'La falta de seguridad jurídica no ha permitido que estas inversiones fluyan'

"La falta de seguridad jurídica no ha permitido que estas inversiones y esta actividad comercial fluya de mejor manera. Ahora con el TLC eso va a cambiar", indicó Caleb McLean, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense, sobre un análisis del TCL con Canadá.

Mclean analizó las oportunidades comerciales, el flujo de capitales y los retos institucionales que enfrenta el Ecuador ante la negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Señaló que la histórica falta de seguridad jurídica y la inestabilidad en las reglas de juego impidieron que el comercio y las inversiones canadienses se expandieran a su máximo potencial.