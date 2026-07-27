Osvaldo Hurtado: 'Hoy, medio Ecuador se muere del miedo de abrir la boca'

"Hoy, medio Ecuador se muere del miedo de abrir la boca. Casi todos los dirigentes políticos, casi todos los líderes políticos guardan silencio, porque tienen miedo", comentó Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, sobre la gestión del presidente, Daniel Noboa.

Hurtado analizó el panorama político actual y el ejercicio del poder bajo la administración del presidente Daniel Noboa. Advirtió que el país atraviesa una preocupante erosión del debate público y las libertades, donde una gran parte de los dirigentes y líderes políticos optan por guardar silencio debido al miedo a represalias o persecución. Destacó que esta autocensura generalizada anula la fiscalización indispensable y socava los pilares fundamentales que sostienen la democracia y el pluralismo institucional en el Ecuador.