Carla Muirragui: 'El 70% de empresas de la industrian alimentaria han reorganizado sus turnos'

El 70% de empresas de la industrian alimentaria han reorganizado sus turnos y el otro 30% está realizando turnos nocturnos para mantener la producción por los cortes de luz, señaló Carla Muirragui, presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas.

Muirragui analizó las medidas de adaptación operativa que ha debido implementar el sector agroalimentario ecuatoriano para sostener la producción en medio de los racionamientos eléctricos. Reveló que el 70% de las empresas de la industria de alimentos y bebidas ha reorganizado sus esquemas y turnos de trabajo, mientras que el 30% restante ha migrado a jornadas laborales nocturnas con el fin de aprovechar las ventanas de suministro de energía y mantener la operatividad de sus plantas. Indicó que, aunque estas modificaciones logran evitar el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en los hogares, conllevan un incremento sustancial en los costos logísticos, recargos salariales por horas nocturnas y riesgos en la cadena de frío, por lo que instó a coordinar planes de contingencia sectoriales que garanticen la seguridad alimentaria del país.