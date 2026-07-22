Carlos Aguinaga: 'El artículo que están aplicando para la suspensión requiere un juzgamiento previo'

"El artículo 374 que están aplicando para la suspensión (del movimiento Amigo) requiere un juzgamiento previo" indicó Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, sobre la suspensión del Movimiento Amigo.

Aguinaga analizó el sustento jurídico tras la suspensión del Movimiento Amigo por parte de los organismos electorales. Advirtió sobre los riesgos de aplicar causales administrativas sin el estricto cumplimiento de los procedimientos legales establecidos en el Código de la Democracia. Destacó que, el artículo invocado exige una determinación judicial y un juzgamiento previo ejecutoriado antes de restar la personería o capacidad de participación a un grupo político.