Ilan Goldfajn: 'Cada gobierno puede tener sus prioridades y se adapta'

"Si las instituciones son fuertes, si hay un consenso de lo que se necesita, no se cambia tanto. Cada gobierno puede tener sus prioridades y se adapta" indica Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre los nuevos proyectos en Ecuador.

Goldfajn analizó el marco de cooperación, financiamiento e inversión multilateral destinado al desarrollo económico y social del Ecuador. Destacó que el factor determinante para asegurar el éxito e impacto de las obras de infraestructura, energía y programas de bienestar es la resiliencia de las instituciones públicas. Señaló que cuando un país logra consolidar consensos nacionales sobre sus prioridades de desarrollo, los proyectos estratégicos logran trascender los cambios de administración, permitiendo que cada nuevo gobierno adapte la ejecución a su agenda sin paralizar las inversiones de largo plazo.