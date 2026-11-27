Carlos Aguinaga: 'El modelo del sistema de debate es pésimo porque no permite una interacción'

Toda vez que el modelo vigente restringe la interacción real entre los postulantes y carece de un alcance masivo efectivo para informar al electorado, la organización de los debates para las elecciones seccionales resulta deficiente en sus dimensiones estructurales y comunicacionales, calificó Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).