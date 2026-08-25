Carlos Aguinaga: 'La propia Constitución de Montecristi creó un circo'

"La propia Constitución de Montecristi creó un circo, un circo político cuando estableció que las sesiones del Consejo Nacional Electoral deben ser abiertas. (...) Hay sesiones que deben ser abiertas y otras que no", dice Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Aguinaga analizó la estructura institucional y las dinámicas del órgano electoral establecidas desde la Carta Magna de 2008. Señaló que la obligatoriedad de realizar todas las sesiones del pleno de manera abierta ha generado escenarios de sobreexposición mediática y debate político que restan efectividad a la gestión técnica.