Carlos Alarcón: 'El caso Triple A no está caído y no sucederá'

"El caso Triple A no está caído y no sucederá porque ya pasamos la etapa de preparatoria de juicio y son contundentes las pruebas", sostiene el fiscal general Carlos Alarcón.

Alarcón analizó el estado procesal, el avance de las investigaciones y los elementos de convicción dentro del denominado caso Triple A. Descartó que la causa penal se haya debilitado o corra el riesgo de caerse, enfatizando que el proceso ha superado de manera satisfactoria la fase preparatoria de juicio con la validez de los elementos presentados. Indicó que la solidez de las pruebas periciales, documentales y testimoniales recabadas por el equipo fiscal permitirá sostener la acusación formal en los tribunales y garantizar la sanción de las irregularidades investigadas en apego estricto al debido proceso.