Pablo Dávila: 'Nosotros hacemos nuestro trabajo (...) ya depende de ellos hacer su trabajo'

"Nosotros hacemos nuestro trabajo, para fortalecer esto entregamos un parte de aprehensión adjuntado todos los indicios a la justicia, ya depende de ellos hacer su trabajo", indicó Pablo Dávila, comandante general de la Policía, sobre el plan de seguridad en Quito.

Dávila abordó el despliegue de los operativos de control, los resultados inciales del plan de seguridad en Quito y la articulación entre las instituciones encargadas de la administración de justicia. Enfatizó que la Policía actúa con firmeza en el territorio para poner a órdenes de la autoridad competente a los sospechosos de cometer delitos, entregando partes de aprehensión fundamentados con las evidencias colectadas. Además, comentó que buiscan garantizar que los procesados no regresen a las calles y que las detenciones se traduzcan en sanciones efectivas no depende únicamente de la gestión Policial, sino de un compromiso corresponsable por parte de fiscales y jueces al momento de valorar las pruebas.