Carlos Encalada: '160 000 hectáreas están en riesgo de inundaciones'

“Tenemos identificada 160 000 hectáreas que están en riesgo de inundaciones, sobretodo del sector arrocero”, dijo Carlos Encalada, prefecto del Guayas, sobre el fenómeno de El Niño.

Encalada analizó el mapa de vulnerabilidad provincial y las acciones de contingencia coordinadas para proteger la producción agrícola frente a la amenaza de eventos climáticos adversos. Destacó que los levantamientos técnicos del Gobierno Provincial han identificado 160 000 hectáreas expuestas a un alto riesgo de anegamiento, concentradas de manera crítica en la cuenca arrocera y zonas bajas de la provincia. Señaló que es importante mitigar este impacto por lo que se requiere acelerar la limpieza de canales, el dragado de ríos y el reforzamiento de muros de contención, articulando esfuerzos con las asociaciones agrícolas para resguardar la soberanía alimentaria nacional y la estabilidad económica de los pequeños y medianos productores.