Juan Carlos Navarro: 'Esto es para clientes de CNEL'

“Esto es para clientes de CNEL”, dice Juan Carlos Navarro, presidente Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, sobre la desconexión eléctrica de Empresas en Ecuador.

Navarro analizó el alcance de las medidas de desconexión eléctrica obligatoria aplicadas al sector productivo nacional para hacer frente al déficit de generación hidroeléctrica. Puntualizó que las restricciones operativas dispuestas por las autoridades energéticas se han concentrado de forma directa en los usuarios e industrias servidas por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), afectando la planificación manufacturera y los compromisos de entrega del parque industrial en la región costera.