Carlos Encalada: 'Activamos bono agrícola para productores de maíz y arroz afectados por El Niño'

A pesar de que las inundaciones y el temporal ya registran severos daños en la provincia, la pérdida de cultivos de arroz y maíz exige una respuesta inmediata para proteger a los productores, por lo que se ha puesto en marcha la entrega de un bono agrícola de asistencia financiera que busca frenar el colapso económico en el campo, explicó Carlos Encalada, prefecto del Guayas.

Según Encalada, la articulación entre el apoyo crediticio, la asistencia técnica y la intervención oportuna en la infraestructura de drenaje e hídrica resulta prioritaria para proteger la soberanía alimentaria y sostener la economía rural durante la temporada invernal