Esteban Santos: 'No existe una sola encuestadora que le dé el beneficio de la duda a Trump'

Si bien la contienda electoral norteamericana mantiene la atención internacional, las proyecciones y mediciones de opinión pública reflejan una tendencia adversa para la candidatura de Donald Trump, por lo que las posibilidades de una victoria republicana se reducen sensiblemente a medida que se acercan los comicios, observó Esteban Santos, decano de la Universidad de los Hemisferios.

Según Santos, el análisis estadístico de los sondeos y la falta de ventaja incluso en cadenas tradicionalmente afines evidencian un desgaste en su candidatura y plantea profundos desafíos estratégicos para el electorado conservador de cara a la jornada de votación.