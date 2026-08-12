Carlos Martillo: 'Es mejor tener sismos que van liberando energía de a poco'

"Es mejor tener sismos que van liberando energía de a poco y que a veces, algunos son de magnitud 3, 4, que a veces ni lo sentimos", indicó Carlos Martillo, investigador en geociencias de la Espol, sobre los sismos en la región.

Martillo analizó la recurrencia de los movimientos telúricos en la región, los mecanismos de tectónica de placas y los mitos en torno a la actividad sísmica. Explicó que la ocurrencia constante de sismos de magnitud baja a moderada constituye un comportamiento favorable para la dinámica geológica, ya que permite la descarga gradual de la energía acumulada en las fallas. Señaló que es importante comprender estos procesos desde el conocimiento científico para fortalecer la cultura de prevención, unión comunitaria y la aplicación rigurosa de normas de construcción sismorresistente.