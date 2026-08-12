José Julio Neira: 'El abastecimiento de medicinas está entre el 55% y el 58%'

"El abastecimiento de medicinas está entre el 55% y el 58% y al final de agosto va a estar en el 68%", indicó José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, sobre el abastecimiento de medicinas en hospitales de al red pública.

Neira analizó las acciones del Gobierno para superar el desabastecimiento de insumos médicos y fármacos en la red pública de salud. Detalló que el nivel actual de abastecimiento se ubica entre el 55% y el 58%, pero proyectó una mejora progresiva que permitirá cerrar el mes de agosto en un 68%. Destacó que, la optimización de los procesos de compra pública, la regularización de pagos a proveedores y la logística de distribución articulada son pilares fundamentales dentro de la estrategia gubernamental para garantizar el derecho a la salud y estabilizar la atención en el sistema hospitalario.