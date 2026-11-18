Carolina Lozano: 'Más de 35 000 damnificados por El Niño en Ecuador'

Dado que los registros consolidados por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño contabilizan más de 35 000 personas damnificadas y más de 56 000 afectadas en el territorio nacional, la respuesta estatal ha permitido canalizar asistencia humanitaria hacia más de 54 000 ciudadanos, informó Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos.

Según Lozano, el monitoreo permanente, la entrega oportuna de insumos y la articulación con los gobiernos locales y los Comités de Operaciones de Emergencia resultan determinantes para atender a la población vulnerable y mitigar los daños causados por el evento climático, señaló la secretaria nacional de Gestión de Riesgos.