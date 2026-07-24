Carolina Lozano: 'Muchísimos GAD incumplieron plazo, para entregar planes de acción'

"Muchísimos GAD incumplieron plazo, para entregar planes de acción" señaló Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, sobre el plan de acción ante el Fenómeno de El Niño.

Lozano comentó sobre la articulación territorial frente a la amenaza de eventos climáticos en el país. Reveló que un porcentaje significativo de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no entregó a tiempo sus planes de contingencia y acción preventiva ante el fenómeno de El Niño. Además, indicó que la respuesta oportuna y la mitigación de desastres dependen directamente de la planificación técnica en cada cantón y provincia; por ello, el incumplimiento de estas herramientas operativas limita la capacidad de respuesta y pone en riesgo la infraestructura local y la seguridad de las poblaciones más vulnerables.