Cecilia Baltazar: 'Se busca un control del uso de la IA, para evitar la vulneración de derechos'

“Se busca un control estricto del uso de la tecnología, para evitar la vulneración de derechos”, explicó Cecilia Baltazar presidenta de la Comision de Educación de la Asamblea.

Señaló que la propuesta de la Asamblea contempla reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta iniciativa legislativa busca tipificar nuevos ciberdelitos y sancionar el uso malintencionado de herramientas tecnológicas como la suplantación de identidad o la desinformación. La aprobación de este marco legal marcaría un hito decisivo para la protección digital en el país, según Baltazar.