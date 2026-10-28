Cristian Benavides: 'Es difícil que un alcalde ponga su nombre en todos los recursos que tiene'

Aunque las auditorías formales reflejan únicamente datos parciales, las investigaciones a 95 autoridades seccionales bajo el radar de la Fiscalía y la UAFE exigen un seguimiento financiero profundo, por lo que resulta imperativo consolidar la fiscalización parlamentaria con los organismos técnicos para transparentar el origen de los recursos en las administraciones locales, argumentó Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional.

Benavides afirma que, la labor de control político en el Parlamento debe actuar de forma coordinada con las instituciones de control presupuestario y financiero para garantizar la transparencia en los territorios sin vulnerar el debido proceso de las autoridades indagadas.