Pablo Cornejo: 'Esta semana las lluvias serán continuas en el Litoral, sur de la Sierra y el Austro'

Si bien el temporal invernal viene registrando valores inusuales en varias regiones, las precipitaciones más intensas y la afectación en la cuenca de Paute y el Litoral se acentuarán en las próximas jornadas, por lo que resulta prioritario mantener el monitoreo continuo para activar alertas tempranas que protejan la infraestructura, la agricultura y la generación hidroeléctrica, señaló Pablo Cornejo, director ejecutivo del Inamhi.

Cornejo advirtió que el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas e hídricas resulta esencial para anticipar escenarios de riesgo, coordinar alertas tempranas con los organismos de control y mitigar posibles afecciones en la infraestructura, la agricultura y los caudales hidroeléctricos del país