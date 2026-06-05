David Abello: 'El triunfo de Keiko Fujimori alinearía a Perú con la derecha regional y EE. UU'

"El triunfo de Keiko Fujimori alinearía a Perú con la derecha regional y EE. UU., mientras que la opción opuesta genera incertidumbre", señaló David Abello, consultor político, sobre el panorama electoral en Perú.

Abello analizó las implicaciones internacionales y geopolíticas que enfrentará Perú dependiendo del resultado del balotaje presidencial. Indicó que una victoria de Keiko Fujimori consolidaría un bloque de consenso con los gobiernos de derecha en América Latina y estrecharía los lazos estratégicos con Washington; por el contrario, un triunfo de la tendencia contraria sembraría un escenario de profunda incertidumbre en los mercados y en la estabilidad de las relaciones diplomáticas bilaterales.