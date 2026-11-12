David de la Torre: 'La economía debe estar al servicio de la persona y no al revés'

Dado que los indicadores macroeconómicos y las cifras fiscales reflejan de forma directa las historias de esfuerzo y las necesidades cotidianas de la población, las políticas financieras no pueden diseñarse al margen de la dignidad humana, reflexionó David de la Torre, analista y vocero eclesiástico.

Según De la Torre, promover un modelo económico con rostro humano que priorice la equidad, el bienestar integral y la justicia social resulta fundamental para construir sociedades más solidarias y estables.