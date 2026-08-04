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Noticias, martes 4 de agosto del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Nataly Morillo: 'Nosotros no mentimos, nosotros dijimos que ...

Diana Salazar: 'Se deben hacer los concursos para designar a jueces definitivos'

"Se deben hacer los concursos para designar a jueces definitivos", indicó Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina, sobre la emergencia en la Función Judicial.

Salazar comentó que la crisis institucional que atraviesa el sistema de justicia debe tener por prioridad restaurar la confianza ciudadana mediante la realización de concursos transparentes, rigurosos e independientes para la designación de jueces definitivos en las distintas instancias.