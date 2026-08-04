Nataly Morillo: 'Nosotros no mentimos, nosotros dijimos que el pasaje no iba a subir'

"Nosotros no mentimos, nosotros dijimos que el pasaje no iba a subir, no subió el pasaje, que íbamos a dar compensación, y se extendió por nueve meses el tema de la compensación", indicó Nataly Morillo, ministra de Gobierno, sobre el alza de pasajes interprovinciales.

Morillo analizó la política de tarifas en el transporte interprovincial, las medidas de mitigación económica y el diálogo con los gremios del sector. Ratificó que la administración gubernamental actuó con transparencia y responsabilidad social al sostener su promesa de congelar el costo de los pasajes para la ciudadanía. Además, indicó que la implementación del esquema de compensación económica permitió amortiguar los costos operativos del transporte de pasajeros durante nueve meses.