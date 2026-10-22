Diana Salazar: ´Fue un ejercicio para contar cómo realmente pasaron las cosas´

Documentar la gestión judicial de forma transparente es vital para defender la independencia de la Fiscalía General del Estado, fortalecer la memoria democrática del país y ofrecer lecciones operativas a las futuras generaciones de operadores de justicia, señaló Diana Salazar, ex fiscal General del Estado.

Salazar, analizó las motivaciones tras la publicación de su obra autobiográfica y testimonial ‘Diana: más allá de la fiscal’, en la que aborda los hechos emblemáticos, las presiones políticas y las complejidades operativas vividas durante sus seis años al frente del Ministerio Público. Enfatizó que el libro constituye un ejercicio deliberado de rendición de cuentas ciudadana y registro histórico para contrastar narrativas y visibilizar los desafíos institucionales de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción sistémica y la impunidad en Ecuador.