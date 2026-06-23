Domingo Valencia: 'La efectividad en el resultado es más crucial que el juego'

"En torneos cortos como el Mundial, la efectividad en el resultado es más crucial que el juego vistoso" comentó Domingo Valencia, sobre la actuación de La Tri en el Mundial 2026.

Valencia evaluó el desempeño y la propuesta táctica de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en la cita mundialista de este año. Argumentó que la naturaleza de los torneos cortos exige resultados concretos, donde el margen de error es inexistente. Señaló que el debate sobre el "buen juego" pasa a un segundo plano cuando la prioridad estructural es la sumatoria de puntos; por ello, la capacidad del equipo para capitalizar las pocas opciones que genera y sostener un bloque defensivo sólido define el éxito o el fracaso en las fases de grupos.