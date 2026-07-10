Domingo Valencia: 'La Francia de este Mundial no se compara a la Francia del Mundial anterior'

"La Francia de este Mundial no se compara a la Francia del Mundial anterior. Esta es mucho mejor", indicó Domingo Valencia, periodista deportivo, en un análisis sobre los equipos que disputan las últimas fases de la Copa del Mundo 2026.

Valencia examinó el presente de la selección de Francia, como una de las máximas candidatas al título. Tras una nueva victoria, realizó una rigurosa comparación entre el plantel actual y la versión que disputó la anterior cita global. Comentó que, lejos de sufrir un desgaste o un bache generacional, el combinado francés ha alcanzado una madurez colectiva superior, combinando un recambio juvenil de primer nivel con una estructura táctica mucho más fluida, asociativa y dominante en todas sus líneas.