Mauricio Pozo: 'El costo de importar derivados caros supera el beneficio de exportar'

"Entre el beneficio de un precio alto del petróleo, que Ecuador exporta, y el perjuicio de importar más caro el derivado, Ecuador sale perdiendo" indicó Mauricio Pozo, exministro de Economía, sobre la situación de hidrocarburos del país.

Pozo analizó el impacto real de los precios internacionales del crudo en las finanzas públicas ecuatorianas. Comentó que, la falta de capacidad instalada de refinamiento interno obliga al Estado a importar volúmenes masivos de combustibles a precios internacionales de mercado. Indicó que el gasto por importación y el consecuente subsidio estatal terminan por erosionar e incluso superar los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de crudo pesado, generando un saldo neto perjudicial para la estabilidad macroeconómica.