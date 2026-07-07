Esteban Ron: 'No existe una disciplina político -partidaria, existe migración de candidatos'

"No existe una disciplina político -partidaria, existe migración de candidatos" señaló Esteban Ron, Decano de Derecho de la UISEK, sobre el proceso de inscripción y definición de las precandidaturas seccionales.

Ron advirtió que el escenario electoral actual evidencia una ausencia de identidad dentro de las organizaciones políticas del país. Comentó que en lugar de un fortalecimiento de los cuadros formados bajo una misma doctrina, el sistema se caracteriza por la libre migración o "camisetazo" de figuras públicas que saltan de un partido a otro buscando únicamente un membrete electoral que auspicie sus aspiraciones, lo que termina por desfigurar la representatividad y mermar la confianza de la ciudadanía.