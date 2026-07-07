José Carlos Crespo: 'Nunca hemos visto una intromisión de un poder fáctico'

"Nunca hemos visto una intromisión tan directa de un poder fáctico o del extrafútbol en el fútbol" señaló José Carlos Crespo, periodista deportivo, sobre la llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Crespo advirtió que este tipo de interacciones directas configuran una de las mayores muestras de injerencia externa jamás registradas en el fútbol. Destacó que la estricta doctrina de la FIFA siempre ha sancionado con dureza la intromisión gubernamental en las federaciones locales; sin embargo, cuando la presión proviene del líder de una de las superpotencias organizadoras del Mundial, los límites éticos y la autonomía del organismo deportivo entran en un terreno gris sumamente peligroso.