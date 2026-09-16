Fabián Fabara: 'Los casos Goleada y Encuentro deben continuar'

“Los casos Goleada y Encuentro deben continuar”, señaló Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura, sobre los procesos activos, mismos que deben mantenerse con los mismos jueces que conocieron las audiencias.

Fabara analizó la prosecución de los procesos judiciales emblemáticos como los casos Goleada y Encuentro, remarcando la imperiosa necesidad de tutelar el principio de inmediación procesal. Sostuvo de manera enfática que ambas causas deben ser sustanciadas y concluidas por los mismos juzgadores que abrieron las audiencias, precautelando la validez de lo actuado y evitando posibles nulidades o dilaciones en la etapa trial. Además, destacó que el órgano de administración judicial prioriza brindar las garantías institucionales requeridas para que los jueces naturales a cargo de estos juzgamientos por presunta corrupción operen con total independencia, rigor técnico y celeridad procesal.