José Antonio Hidalgo: 'Mantener drenajes y canales son prácticas preventivas'

“Limpiar y mantener drenajes y canales son prácticas preventivas que cada uno de los productores ha venido desarrollando”, destacó José Antonio Hidalgo, presidente ejecutivo de la AEBE, sobre medidas preventivas ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

Hidalgo analizó las medidas de mitigación y los planes de contingencia implementados por la industria agrícola ante la amenaza de eventos climáticos adversos. Enfatizó que los productores agroexportadores han asumido una postura proactiva mediante el mantenimiento, limpieza y adecuación continua de drenajes y canales intraprédicos dentro de sus fincas. y destacó que aunque estas prácticas preventivas individuales han permitido mitigar los riesgos de anegamiento en áreas de cultivo, se requiere coordinar acciones con las autoridades provinciales y locales para asegurar el mantenimiento de la infraestructura hídrica pública y proteger la cadena logística de exportación.