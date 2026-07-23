Fausto Murillo: 'Si la Judicatura no da confianza en este proceso se estará deslegitimando'

"Si (el Consejo de la Judicatura) no logra dar confianza en este proceso se estará deslegitimando y puede meterle mano a la justicia o seleccionar jueces a dedo" señaló Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, sobre la crisis de la función judicial.

Murillo comentó sobre los procesos de selección y renovación de magistrados en el país. Indicó que si el organismo rector de la Función Judicial no garantiza un concurso blindado, transparente y con total legitimidad, el proceso perderá toda credibilidad pública. Destacó que, un concurso cuestionado o carente de rigor no solo deslegitima al propio Consejo de la Judicatura, sino que abre un peligroso espacio para la injerencia política y la designación discrecional de operadores de justicia, comprometiendo la independencia judicial.