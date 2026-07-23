Gian Carlo Loffredo: 'Mi primera meta es tener una bilateral de seguridad'

"Mi primera meta, una vez que se posesione el presidente de Colombia (Abelardo De la Espriella) es tener una bilateral de seguridad" indicó Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, sobre la agenda de seguridad y control territorial en la franja fronteriza del país.

Loffredo anunció que la prioridad de su cartera de Estado, una vez que asuma el nuevo presidente de Colombia, será concretar una reunión bilateral de seguridad. Señaló que se busca fortalecer las operaciones combinadas entre las Fuerzas Armadas, los mecanismos de inteligencia y la vigilancia en la zona limítrofe, como parte de las medidas urgentes e indispensables para frenar la expansión del crimen organizado transnacional, la minería ilegal y el tráfico de droga