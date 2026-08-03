Fausto Salinas: 'El camino es fortalecer las capacidades de investigación'

"El camino es fortalecer las capacidades de investigación del sistema de justicia y de la Policía”, comentó Fausto Salinas, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, sobre las acciones para frenar la inseguridad.

Salinas analizó las estrategias para hacer frente a la crisis de inseguridad y contener el avance del crimen organizado en el país. Enfatizó que la lucha contra la delincuencia no puede limitarse al despliegue operativo en las calles, sino que requiere una apuesta decidida por la inteligencia táctica y la especialización investigativa.