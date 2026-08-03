Sergio Peña: 'Si estuviéramos en una dictadura, la CC haría lo que quisiéramos'

"Si estuviéramos en una dictadura, entonces la Corte Constitucional haría lo que quisiéramos hacer muchas veces, como leyes importantes que hemos tratado de pasar, que sean tomadas de un punto de vista más político que jurídico", comentó Sergio Peña, asambleísta de ADN, sobre las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado.

Peña respondió a los cuestionamientos formulados por el expresidente Osvaldo Hurtado respecto al estado de las libertades y el ejercicio del poder en el país. Rechazó que en el Ecuador exista un régimen autoritario o una concentración de funciones. Indicó que en el país rige la independencia de poderes, el respeto a las decisiones judiciales y el pleno ejercicio de las libertades democráticas, por lo que las críticas de diversos sectores buscan deslegitimar la gestión gubernamental.