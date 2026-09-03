Fernando Carrión: 'Hay una cantidad impresionante de organizaciones criminales pequeñas'

“Uno de los problemas complejos que hay en América Latina es que hay una cantidad impresionante de organizaciones criminales pequeñas”, comentó Fernando Carrión, experto en seguridad.

Carrión analizó las transformaciones del ecosistema delictivo en la región y sus repercusiones en la violencia territorial. Destacó que uno de los mayores desafíos para las políticas públicas de seguridad en América Latina es la proliferación y fragmentación de pequeñas organizaciones criminales. Señaló que la organización de las bandas delictivas complica el trabajo de inteligencia y desarticulación operativa por parte de las fuerzas del orden, ya que genera dinámicas de disputas locales por el control de microterritorios, mercados ilícitos y rentas de extorsión.