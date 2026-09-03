Valentina Centeno: 'El Ministerio del Interior formará parte del Directorio de la ANT'

“El Ministerio del Interior formará parte del Directorio de la ANT”, explicó Valentina Centeno, asambleísta de ADN, sobre coordinar acciones con el ECU 911, la CTE, la Policía Nacional y los municipios.

Centeno explicó el alcance de las reformas normativas enfocadas en optimizar la seguridad vial y el control operativo en las carreteras del país. Destacó que la incorporación formal del Ministerio del Interior al Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) articulará de manera directa la toma de decisiones con el ECU 911, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Destacó que esta convergencia institucional fortalecerá la capacidad de monitoreo en tiempo real, mejorará los operativos de control y permitirá implementar estrategias integrales contra la delincuencia e inseguridad en los ejes viales del territorio nacional.