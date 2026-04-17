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Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 17 abr 2026 - 08:47

Fernando Sacoto: 'La reubicación del personal de salud debió hacerse con criterio'

"La reubicación del personal de salud debió hacerse con criterio" señaló Fernando Sacoto, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, sobre los despidos en hospitales en públicos.

Sacoto también analizó la reciente salida de profesionales del sistema sanitario y advirtió que la falta de una planificación técnica en la distribución del personal debilita la atención primaria y especializada en el país.

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