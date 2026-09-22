Fernando Salinas: 'Los problemas del sector eléctrico no se terminan de solucionar'

“Los problemas del sector eléctrico no se terminan de solucionar porque los proyectos de generación, transmisión y toda la infraestructura eléctrica tienen su tiempo de maduración”, dijo Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, sobre las desconexiones del sector industrial.

Salinas analizó las causas de fondo del déficit de generación eléctrica y las desconexiones programadas que afectan al parque industrial del país. Enfatizó que la solución a la vulnerabilidad energética nacional no responde a medidas coyunturales o inmediatas, debido a que los proyectos de generación, transmisión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica requieren períodos prolongados de planificación, financiamiento y ejecución para su entrada en operación comercial. Indicó que, superar la fragilidad del Sistema Nacional Interconectado exige priorizar políticas de Estado sostenidas, acelerar la incorporación de nueva potencia firme y fomentar la participación de la inversión privada en energías renovables y térmicas de respaldo.