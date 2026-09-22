Nino Cassanello: 'Los concursos deben tener el mismo nivel de especialización'

“La idea es que si yo voy a agregar más (funcionarios especializados) abra los concursos y tengan el mismo nivel de especialización”, explicó Nino Cassanello, abogado y docente de delincuencia organizada, sobre la supresión de jueces anticorrupción.

Cassanello explicó las repercusiones institucionales y procesales derivadas de la reestructuración de las unidades judiciales especializadas en anticorrupción. Destacó que cualquier proceso destinado a incorporar o redistribuir jueces en este ámbito tan sensible debe fundamentarse estrictamente en concursos públicos de oposición y méritos que aseguren los más altos estándares de perfil técnico e idoneidad profesional.