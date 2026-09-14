Gabriella Guerrero: 'Tenemos a muchos desconocidos de nuevo dentro de las papeletas'

“Tenemos a muchos desconocidos de nuevo dentro de las papeletas”, indicó Gabriella Guerrero, directora de Fundación La Politeka, sobre las candidaturas seccionales.

Guerrero analizó la conformación de los cuadros electorales y la fragmentación política de cara a los comicios seccionales. Advirtió que la presencia masiva de figuras desconocidas en las papeletas evidencia la debilidad estructural de las organizaciones políticas en la formación de liderazgos y la selección de perfiles capacitados. Señaló que esta saturación de candidatos no solo dificulta el escrutinio ciudadano sobre las propuestas de gobierno local, sino que incrementa el riesgo de ausentismo y voto desencantado. Por ello, enfatizó la urgencia de fortalecer la educación electoral, la transparencia en los perfiles públicos y el debate para que la ciudadanía ejerza un voto fiscalizador y consciente.