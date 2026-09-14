Hugo Acero: 'Dar armas al pueblo demuestra que no hay capacidad para dar paz a los ciudadanos'

“Que un Estado dé armas al pueblo demuestra que no tiene capacidad para darle paz a sus ciudadanos”, indicó Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, sobre la propuesta de porte de armas de Abelardo de la Espriella.

Acero analizó el debate en torno a las propuestas de libre porte de armas como respuesta al auge del crimen organizado. Cuestionó la viabilidad y efectividad de dichas iniciativas, argumentando que trasladar la responsabilidad de la legítima defensa a los ciudadanos constituye un síntoma directo de debilidad e incapacidad institucional por parte del Estado. Destacó que la evidencia técnica y empírica en la región demuestra que el incremento de armas de fuego en circulación no reduce la tasa de homicidios ni neutraliza a la delincuencia, sino que escala los niveles de violencia cotidiana, sobrecarga los sistemas de justicia e incrementa el riesgo de accidentes y homicidios impulsivos.