Génesis Rivas: 'La magnitud del doblete sísmico y sus consecuencias son totalmente devastadoras'

"La magnitud del doblete sísmico y sus consecuencias son totalmente devastadoras" comentó Génesis Rivas, periodista venezolana, sobre la situación del país tras los terremotos registrados el pasado de junio de 2026.

Rivas ofreció un balance preliminar sobre la emergencia humanitaria provocada el doblete sísmico. Reportó que la capacidad de respuesta local se ha visto completamente superada ante el colapso de infraestructuras críticas, viviendas, vías de comunicación y centros asistenciales. Indicó que la simultaneidad y fuerza de ambos movimientos telúricos no dio margen de reacción a los comités de gestión de riesgos, dejando un escenario de destrucción masiva que requerirá de una masiva e inmediata movilización de asistencia y cooperación internacional para la búsqueda, rescate y posterior reconstrucción de las zonas afectadas.