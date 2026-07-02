Mauricio Alarcón: 'El modelo del Cpccs no funciona'

"Se dijo que el Cpccs se creaba para promover la participación ciudadana y el control social, pero ha demostrado que el modelo no funciona" indicó Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre las competencias del Cpccs.

Alarcón argumentó que el organismo ha fracasado en cumplir el propósito constitucional para el cual fue concebido: blindar de la injerencia política a la selección de las máximas autoridades de control. Comentó que la recurrente opacidad, las medidas cautelares y las sospechas de reparto en cada concurso evidencian una falla de diseño estructural que, lejos de empoderar a la ciudadanía, ha terminado por entrampar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.